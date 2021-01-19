美股周一休市，台股早盤在台積電(2330)強勢號召權值軍團強攻下，一開盤即收復15700關、強漲逾百點，輕鬆拿回5日線，隨後在大多數金傳類股也紛紛跟上多頭腳步揚升下，大盤指數重返15800關。分析師表示，外資昨日期現貨同步偏空，短線台股上方仍存有壓力，目前仍是電子強、金融弱格局，需密切留意國內疫情的後續發展，台股暫時難脫高檔震盪整理的格局，注意追高風險。

盤面上，晶圓雙雄獲外資喊出新天價，台積電(2330)長線目標喊上千元、聯電(2303)看63元，今早股價分別開在618元、50.6元，大振多頭士氣，聯發科(2454)亦挾手機晶片接單暢旺題材、漲逾1.7%，京元電(2449)則延續昨日強攻氣勢續漲逾4.5%、挺進40關，在龍頭股多頭紛紛表態下，半導體指數大漲約1.7%，推升大盤勇登15800關。近期航運股頻頻爆量，盤中呈現多空交戰，陽明(2609)今恢復正常交易，股價漲停開出，但漲幅漸縮至5%左右、外資賣超長榮(2603)連續11個交易日後，昨日轉為買超17535張，今又獲美系外資調高目標價，股價上漲5.7％開出，盤中漲幅縮減至2%以內；鋼鐵股人氣不弱，第一銅(2009)領軍衝鋒，漲幅逾5%、久陽(5011)漲幅在4%以上；亨泰光(6747)今年營運展望樂觀，股價開高衝至133元，大漲3成以上，蜜月行情剽悍。

分析師指出，美國總統拜登本週即將就任，計劃推出1.9兆美元刺激方案，加上美國聯準會主席鮑威爾日前也說不會縮減購債規模，意味著資金行情仍將持續。半導體產業近期市況火熱，缺料、搶貨傳言不斷，加上近期電動車產業需求擴大，相關上市櫃公司營運展望樂觀。

(時報資訊)