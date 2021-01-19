工業電腦大廠研華(2395)受惠接單狀況轉佳，2020年12月衝上歷史次高，使第四季合併營收表現優於市場預期。展望2021年，法人看好首季淡季營運可望持穩有撐，在市場需求逐步復甦下，全年營收目標力拚重返成長5～10％的長期營運軌道。

研華股價自去年9月底的274元低點一路震盪走揚，今（19）日在買盤敲進下開高走高，最高飆升7.17％至396元、再創歷史新高價，早盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近日偏多操作，上周合計買超1970張、昨（18）日續買超236張。

研華去年12月自結合併營收50.24億元，月增達28.55％、年增達12.97％，改寫歷史次高。雖然第四季合併營收127.65億元，季減2.18％、年減6.61％，仍創同期次高。累計全年合併營收511.04億元、年減5.62％，雖終止連10年成長紀錄、仍創歷史次高。

研華先前預期，因客戶需求持續保守，在假設平均匯率29元狀況下，集團預期去年第四季合併營收將季減2～7％至4.2～4.4億美元（約新台幣122～128億元），實際表現符合預期。研華指出，去年以美元計價的合併營收為17.3億美元，較前年17.5億美元小減1.1％。

投顧法人認為，研華去年9～10月接單狀況轉佳，並在12月營收上顯現，使第四季營收季減幅度低於原先預期的5％，預期第四季獲利可望略優於前年同期，每股盈餘（EPS）估落於2.23～2.25元，並看好今年首季營運狀況將不會太差。

投顧法人認為，隨著疫情利空鈍化及全球經濟好轉，全球企業資本支出逐步恢復，可望帶動工業電腦市場需求可望在今年上半年逐步復甦，配合部分大客戶遞延訂單出貨，將可帶動研華營運成長動能顯著回升，目標今年重返成長5～10％的長期營運軌道。

(時報資訊)