大陸股市19日開市向好。

香港信報報導，上證指數開市報3,596點，升不足1點。深成指開市報15,278點，升9點，漲幅為0.06％。

滬深300指數開市報5,525點，升7點，漲幅為0.13％。創業板指數開市報3,146點，跌2點，跌幅為0.09％。

各類股個別發展，有色金屬、鋼鐵、房地產、金融、水泥股偏軟；石油、化工、電力、煤炭股靠穩。

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(工商 )

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