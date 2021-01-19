A股開市向好 石油、化工、電力、煤炭股靠穩 10:402021/01/19 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市19日開市向好。 香港信報報導，上證指數開市報3,596點，升不足1點。深成指開市報15,278點，升9點，漲幅為0.06％。 滬深300指數開市報5,525點，升7點，漲幅為0.13％。創業板指數開市報3,146點，跌2點，跌幅為0.09％。 各類股個別發展，有色金屬、鋼鐵、房地產、金融、水泥股偏軟；石油、化工、電力、煤炭股靠穩。 台股電子族群 聚焦三主軸 群聚升溫？ 15檔防疫股吸金 (工商 ) #開市 #向好 #電力 #股靠 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電→1,000元、聯電→63元 晶圓雙雄 外資喊出新天價 04:102021/01/19 財經要聞 13檔外資敲 市場多頭明燈 04:102021/01/19 證券．權證 《國際金融》Stellantis和奢侈品股上揚 歐股逆轉收紅 09:432021/01/19 財經 優先布局ESG企業債 外資續湧入 陸債看俏 04:102021/01/19 投資理財 聯茂搭5G熱潮 2021續旺 04:102021/01/19 證券．權證 探索夢號泊台中 帶來千人商機 04:102021/01/19 地方新聞 陸高股息ETF 存股族新利器 04:102021/01/19 投資理財 資金青睞 陸、台、韓股紅火 04:102021/01/19 投資理財 台積電帶領電子股走揚 台股漲183點登5日線 09:442021/01/19 財經 大陸2021年對台工作… 汪洋：支持台商參與十四五規劃 04:102021/01/19 財經要聞 台積領軍 15檔股價、市值雙創新高 04:102021/01/19 財經要聞 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 台積電→1,000元、聯電→63元 晶圓雙雄 外資喊出新天價 - 財經要聞 - 工商時報 三星5奈米趕不出來 美晶片老大產量要被砍了 - 財經 特斯拉又出包... 台廠供應鏈冒冷汗 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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