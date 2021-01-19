是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布耀登集團（Auden Techno Corp.）採用是德科技E7515B UXM 5G網路模擬解決方案，為全球5G裝置市場提供完整的法規認證服務。

藉由是德科技5G解決方案，耀登集團可確保各種5G裝置皆符合美國聯邦通訊委員會（FCC）、歐洲CE無線電設備認證指令（RED），以及台灣國家通訊傳播委員會（NCC）等驗證機構的規範。

台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示，我們很高興是德科技5G解決方案獲耀登集團採用，協助該公司可在單一解決方案平台上進行全面的法規測試。是德科技5G測試解決方案有助於提供產業緊密連結的價值鏈，並提供可靠、經濟有效且一致的量測結果。

耀登集團在是德科技UXM 5G無線測試平台上使用其5G網路模擬解決方案，協助驗證裝置是否符合驗證機構的規定，能在比吸收率（SAR）（低於6 GHz）和吸收功率密度（高於6 GHz）下運作。藉此確保使用者在操作裝置時，不會因暴露在過大的射頻能下受到傷害。

耀登集團董事長張玉斌表示，藉由與是德科技合作，耀登能為全球5G裝置市場提供全方位的測試服務，讓耀登為客戶提供一站式服務的戰力更完整。量測認證事業處副總陳清祥進一步指出，是德科技的5G解決方案協助我們增加提供消費者溝通與互連服務產品的信心。

是德科技提供了整合式OTA測試解決方案，結合了網路和通道模擬功能，以及縮距場天線量測系統（CATR）消音室。這些解決方案同時支援射頻、信令和無線電資源管理（RRM），幾乎可對各種裝置進行解調測試。使用者還可執行天線場型量測、混附發射測試，並可在廣泛的溫度範圍內驗證裝置的效能。

(工商 )