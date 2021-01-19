立法院今天處理前瞻基礎建設特別預算，國民黨立院黨團堅持要把NCC補助155億給廠商建設5G基地台的預算全數刪除。國民黨立委賴士葆表示，這筆錢是政府舉債，用下一代的血汗錢，白白送給廠商，是道地的退佣。

國民黨團總召林為洲表示，前瞻特別預算經過委員會討論以及朝野協商之後，總數刪減約1.7億，前瞻預算屬於地方建設部分，國民黨都盡量給予地方建設補助，因此都針對中央預算做刪減。而目前最沒共識的就是NCC補助5G廠商155億，NCC不願刪除，但國民黨堅持要刪除。

賴士葆高度懷疑，會突然冒出這筆錢，就是因為本來編列很多在軌道建設上，結果藍營後來執政縣市太多，軌道建設腰斬，錢就跑到這裡來。

賴士葆指出，NCC強調補助這筆錢是希望5G建設能夠「加速加量」，但是5G的五家得標廠商很快就把1400億權利金交給政府，政府還要白白給他們155億，這不是退佣什麼是退佣？以前4G也沒看過這樣做。

賴士葆認為，業者願意花大筆錢競爭5G頻譜，就是因為將來有利可圖，政府不需要補助，他們自己就會加速加量，因為如果服務品質跟不上，就沒生意做，業者自己會想辦法加速加量，中華電信每年賺300多億，台哥大每年賺100多億，遠傳也賺近百億，政府還要退錢給他們？

賴士葆說，中華電信也好，台哥大也好，今年資本支出都編好了，沒有政府獎助這筆錢，現在突然把錢給他，就變成他們的「營業外收入」，突然天下掉下一塊餡餅，這不是圖利財團是什麼？

(中時 )