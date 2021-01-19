台中市陳姓男子上月26日與教會友人單攻白姑大山失聯至今，台中市出動警義消300餘人前往搜救，飽受道路山區崎嶇與積雪之苦，期間一度在溪谷發現以石頭排成的SOS救援信號，讓救援人員士氣大振，認為陳男應該還存活，但27天過後，仍未見蹤影，加上山區天候非常差，讓救援行動在15日不得不暫停。

6名溪降高手垂降登仙溪，畫面十分壯觀。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

6名溪降高手垂降登仙溪，畫面十分壯觀。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

陳姓男子在下山途中脫隊失聯，南投縣消防人員持續搜尋，元旦及翌日先後在登仙溪河谷，發現他以石頭排成的「SOS」求救信號，一旁還加註名字，讓搜救人員大感振奮，希望盡速找到人。

搜救人員在白姑大山下的登仙溪谷，發現陳姓山友的SOS求救信號，第1發現點日期是1月1日，第2發現點為隔天，兩點相距約3到4小時路程。

搜救人員1、2日接連在登仙溪旁，發現以石塊堆成的SOS求救信號，認為陳姓山友沿著溪谷尋找出路，讓搜救人員頗為振奮，但不確定堆石求救的時間，擔心近日寒流來襲、高山低溫造成危險，仍持續搜救。

期間甚至一支來自北中南的6人溪降高手團隊，從本月10至13日義務投入搜救行動。由於登仙溪屬高落差溪谷，6人垂降1700公尺，中途經歷雪線、懸崖橫渡、荊棘密林攀登及20餘高瀑繩索垂降及深潭泳渡，發揮溪降專業技術，並於冰天雪地中協助搜救失蹤者，令人感佩。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，當時該隊原預定到花蓮玉里旁卓溪鄉清水溪巨龍峽谷3天，後來得知陳男失聯白姑大山，隊員間彼此商量，毅然決然更改路線，轉而協助消防局進行溪降搜索登仙溪

搜索路線主要為失蹤者在溪谷活動的可能範圍，並集中於海拔2600m失蹤者兩次留下SOS求救排石及過夜遺跡熱區。6人垂降登仙溪落差1700公尺，中途經歷雪線、懸崖橫渡、荊棘密林攀登及20餘高瀑的繩索垂降及深潭泳渡，最高更為80米瀑，需多繩距分段垂降，穿越高聳夾岸連續峽谷及瀑潭。

唯一的女性、領隊李佳珊表示，在搜尋的過程中，他們揣測失蹤者的想法去試，這一條沒有又趕緊換下一條。低溫是他們要克服最大的困難，雖然有準備足夠的裝備，不料卻用的那麼充分，從沒想過台灣有如此的氣候，現場冰雪混合，有幾位隊友都凍傷了。經過4天3夜冰天雪地的搜救工作，仍然無功而返，令人扼腕。

(中時新聞網)