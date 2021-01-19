高市失業男子劉志明6年前持鐵鎚在左營哈囉市場打死退休陳姓女教師，光天化日下劫財還殘忍性侵，歷經5次審判，高雄高分院更三審19日宣判，劉男犯強盜殺人罪，判死刑、褫奪公權終身。

一、二審時，法官以劉男行凶手法已達泯滅人性程度，並無再教化遷善可能判他死刑，但最高法院以「沒釐清矯正教化可能」為由發回更審。

更一審認為，劉男殺人意圖甚堅，僅處無期徒刑有違背正義，且案發監禁以來教化極有限，難以合理期待他因長期監禁而改善更生，有永久與世隔離必要，仍判劉男死刑、褫奪公權終身。此次最高法院則以「警方調查紀錄不明」等理由發回更審。

更二審認為劉男手段殘忍、罪無可逭，仍判處極刑。但最高法院認為更二審針對劉男是否強劫2000元的部分仍有調查未盡之處，難以認定劉男行為是強盜殺人，再度撤銷發回更審。

判決指出，劉男不滿女友分手，數度找人撲空，到五金行買榔頭，並將木柄鋸短帶在身上，2014年12月3日前往女方住處又沒遇到人，騎車到蓮池潭喝酒，看見買完菜正要開車離去的陳女，打算搶車找女友。

陳女打開車門、要進到駕駛座時，頭部冷不防被劉男以榔頭狠敲、再被推進副駕駛座，男方見她還醒著再度敲頭，並將她的座椅躺平，將人推入後座。

劉男發現車子有暗鎖發不動，逼問陳女，但陳女傷重無法回答。此時，劉男竟再度用榔頭攻擊，還以手指性侵陳女，還一口咬下陳女右乳頭吐在車裡，搜刮她皮包裡的2000元後逃離。法醫鑑定，陳女頭部至少被榔頭狠敲14下，造成頂骨與額骨粉碎性骨折，頭部大量出血死亡。

(中時 )