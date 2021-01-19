人民幣中間價19日繼續創半個月新低。人民幣兌美元中間價報6.4883元，較18日6.4845元，跌38個基點，跌幅為0.06％。
香港信報報導，人民銀行公開市場19日將進行人民幣（下同）800億元7天期逆回購操作，結束此前連續4日進行20億元操作。
19日有50億元逆回購到期，據此計算，單日淨投放750億元。路透統計，18日當周逆回購到期共160億元，其中18日及19日各到期50億元，20日至22日各到期20億元。
(工商 )
人民幣中間價19日繼續創半個月新低。人民幣兌美元中間價報6.4883元，較18日6.4845元，跌38個基點，跌幅為0.06％。
香港信報報導，人民銀行公開市場19日將進行人民幣（下同）800億元7天期逆回購操作，結束此前連續4日進行20億元操作。
19日有50億元逆回購到期，據此計算，單日淨投放750億元。路透統計，18日當周逆回購到期共160億元，其中18日及19日各到期50億元，20日至22日各到期20億元。
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