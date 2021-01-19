恒指高開237點 再創一年新高 10:492021/01/19 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股18日假期休市，美股指數期貨19日早向好。港股連升三日後，恒指19日早高開逾兩百點，升上兩萬九以上水平。 香港信報報導，恒指19日高開237點，漲幅為0.82％，報29,100點，再創一年新高；國企指數高開113點，報11,575點。 騰訊高開1.2％，報665港元；阿里高開1.2％，報245港元。美團高開2.8％，報334港元，逼近上市新高。小米高開2％，報30.5港元。明源雲低開4.1％，報51港元，市前成交達14.63億港元。 低利時代 高收債配置不可少 台積領軍 15檔股價、市值雙創新高 (工商 ) #高開 #港元 #恒指 #再創 #日早 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨／討好年輕人！欣葉創台味新品牌開「俱樂部」 08:552021/01/19 生活 《期貨》三大期指連袂開高 1月台指期大漲106點 09:092021/01/19 財經 鄭爽國外找代孕棄嬰 名律師竟曝：因這點可能不犯法 09:012021/01/19 娛樂 股市頻創高 印度基金績效耀眼 04:102021/01/19 投資理財 1分鐘讀財經》晶圓雙雄外資喊新天價 台積電首見1000元 08:102021/01/19 財經 趙小僑求子最後1年劉亮佐喊心疼 04:102021/01/19 娛樂新聞 車用MLCC需求強勁 太陽誘電股價續創新高 10:202021/01/19 財經 需求強勁 義隆聯陽Q1投片大增 04:102021/01/19 證券．權證 台積電帶頭衝 台股早盤站上15,700點關卡 09:362021/01/19 財經 鄭爽爆棄養代孕2娃毀三觀 連後援會長也脫粉：希望她給大眾一個交代 09:232021/01/19 娛樂 遠傳揪團 打造一站式行動生活圈 04:102021/01/19 財經要聞 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 台積電→1,000元、聯電→63元 晶圓雙雄 外資喊出新天價 - 財經要聞 - 工商時報 三星5奈米趕不出來 美晶片老大產量要被砍了 - 財經 特斯拉又出包... 台廠供應鏈冒冷汗 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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