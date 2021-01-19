美股18日假期休市，美股指數期貨19日早向好。港股連升三日後，恒指19日早高開逾兩百點，升上兩萬九以上水平。

香港信報報導，恒指19日高開237點，漲幅為0.82％，報29,100點，再創一年新高；國企指數高開113點，報11,575點。

騰訊高開1.2％，報665港元；阿里高開1.2％，報245港元。美團高開2.8％，報334港元，逼近上市新高。小米高開2％，報30.5港元。明源雲低開4.1％，報51港元，市前成交達14.63億港元。

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(工商 )

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