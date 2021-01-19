北部醫院爆出群聚感染，昨日（18）又新增一例護理師確診（案863），疑被另一名醫師（案856）傳染，群聚爆發已7天，累積5人確診。國民黨立委鄭正鈐質疑，發生這麼大的事總統蔡英文卻只說「病毒再厲害，也比不過人心的團結」，而不是警惕檢討並盡速補好破口，莫非以為文青喊話就足以抵擋病毒？

鄭正鈐昨日（18）在臉書發表文章《蔡英文喊團結就可以擋病毒？》稱北部某醫院院內新冠肺炎群聚感染再擴大，蔡英文說「病毒再厲害，也比不過人心的團結」，讓人驚呼原來光喊話就能抵擋病毒？衛服部長陳時中則說「沒看到洞，但有一些細縫」；但同樣的，在陳身上大家也能看到許多「隙縫」。

鄭正鈐表示，指揮中心明訂接受公費採檢者，採檢後3天內避免出入公眾場所。然而陳時中接受採檢後，隔天就主持疫情記者會。鄭抨擊，原來指揮中心訂定的SOP誰都不能違反，但唯獨就只有身為指揮官的陳可以；何況，當時陳還很委屈的說：「自己當然也想休息，但因職責所在。」難道指揮中心都沒人了，只剩下陳一人，害他必須要違反規則來開記者會？

不僅如此，鄭正鈐質疑，相較陳時中可接受採檢，身處新冠肺炎群聚感染醫院的醫生，想自行報名採檢卻遭拒，醫師擔心傳染孩子，已1個禮拜不敢回家；指揮官可以優先採檢，可以不用遵守SOP，小醫師想採檢還要排隊，蔡英文、蘇貞昌狂喊要為醫護人員打氣，但真的有為台灣的醫護人員做些什麼嗎？

面對疫情的不斷擴大與蔡政府的脫軌失序，鄭正鈐再質疑，北部某醫院院內感染擴大，醫院的SOP到底有沒有落實？前線資源短缺是否短缺？這些「隙縫」會不會成為防疫的大洞？鄭強調，這些都是必須警惕檢討並盡速補好破口，而非蔡英文文青式的喊「團結」，就可以抵擋病毒。

(中時新聞網)