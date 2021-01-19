18日美股雖休市一天，但美指數期貨表現優異，道指期貨一度漲逾百點。港股在連漲三天後，一開盤就開高237點或0.82%，為29100點。之後，漲幅擴大，交易近半小時就上漲超過五百點以上，一度創下2019年5月7日，也就是20個月以來新高。恆生指數目前為29,569.7點，上漲706.93點，漲幅2.45%。國企指數(H股)目前為11,708.51點，上漲245.99點，漲幅2.15%。

金融股中，匯豐漲2%，高點曾見42.9港元，友邦漲3%，突破新高107.6港元。

小米股價一度續彈逾6%，曾見31.95港元高點。美團曾漲4%，並達340港元創上市最高紀錄。保利協鑫曾續漲10%，高點曾達1.88港元。

騰訊早盤再漲逾2%，一度達673.5港元並創新高。這個月累計大漲16%，大摩並將其目標上調至720港元

不過，汽車族群卻反向走跌，吉利與華晨跌逾1%，長汽與廣汽跌逾3%，至於比亞迪則一度漲0.8%。

(時報資訊)