歐元區財政部長在周一舉行視訊會議，承諾對經濟持續的財政支援，並討論歐洲復甦基金的落實。

主持財長會議的主席Donohoe在會後指出，部長們了解到採取協同合作的重要，集體合作可以比單一行動獲得更大成就；各國也了解財政援助的重要性，以及討論到歐洲復甦基金的落實細節。

歐盟執委會並在對各國財長的一份聲明中指出，新冠疫情讓高負債國家陷入更沉重的負擔，加劇了就業等其他問題。歐元區內部的經濟分化，增加了危機的風險。

為避免該危機，歐盟同意7500億歐元復甦基金，將支應包括歐元區以外總共27個歐盟成員國的投資和改革，同時避免債務的積累。

執委會經濟專委Gentiloni表示，各國在獲得復甦基金的資助之前，應先做好支出計畫，另申請基金也須滿足撥款要求，例如推動綠色經濟、經濟多元化和數位化、增加危機韌性等，細節要到二月底才確定。執委會並要求德國和荷蘭增加投資，以減低經常帳盈餘；義大利、希臘、西班牙等國並要注意降低債務。

(時報資訊)