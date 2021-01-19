外資圈在台積電(2330)法說會後相繼調升其目標價，繼多家外資將台積電目標價上修至800元以上後，一家外資研究機構出具最新報告，將台積電長線目標價(未來24個月)喊上1,000元大關。台積電今早股價跳空開高11元達618元，帶領台股走高。

台積電上周四下午舉行法說會，公布亮麗財報，並大幅上修資本支出，外資圈達成一片樂觀看法，多家外資上修目標價，並有三家喊上800元，最高上看865元，再創外資圈對台積電的天價紀錄。

一家獨立研究機構更將台積電長線目標價(未來24個月)喊上1,000元大關。在最新報告中指出，台積電的先進製程領先，3奈米和更先進製程的地位持續鞏固，未來預計拿下英特爾大單，包含5G、HPC及自動化和蘋果晶片等加速發展，都將成為台積電持續壯大的能量。

另外，此研究機構指出，台積電未來三年資本支出預估都將在270至300億美元，此一高水準的資本支出將成為新常態，2020至2023年將是台積電史上產能擴張最快速的時期。預估台積電2021-2023年每股盈餘分別為21.7元、25.9元及30.5元，以30倍以上本益比，目標價達1,000元。

台積電17日舉行線上法人說明會，台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，不計記憶體的半導體產業將再成長8%，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。

長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電並將今年資本支出拉高到250億~280億美元，相較於2020年資本支出約172.4億美元，等於年增45%~62%，並再創新高。

(時報資訊)