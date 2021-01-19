今日有3檔國際債券掛牌上櫃，分別由墨西哥政府、法國巴黎銀行與法國興業銀行發行，截至1月19日止，今年外幣計價國際債券發行市場流通在外發行餘額達1863.73億美元(約當56,622.03億元新台幣)，成為我國債券市場規模最大的債券種類。

櫃買中心表示，國際債券市場自民國94年建置以來，在主管機關的指導與協助下，歷經建立分級管理制度、放寬外國發行人發行專業板國際債券資格條件及開放外國政府來臺發行專業板國際債券等措施，大幅提升我國國際債券市場的國際知名度與吸引力。去年隨著美元債券市場利率大幅滑落，引發國際債券借新還舊的熱潮，使得國際債券發行量再創歷史新高達到601.56億美元，今年以來發行熱潮延續不減，截至1月19日之流通在外發行餘額首度超越我國政府公債，繳出亮麗的成果。

今年外幣計價國際債券發行市場延續去年之成長趨勢，截至1月19日止，流通在外發行餘額達1863.73億美元(約當56622.03億新台幣)，超越我國政府公債流通在外餘額56594.62億新台幣，已成為我國債券市場規模最大的債券種類。

今日有3檔國際債券掛牌上櫃，分別由墨西哥政府、法國巴黎銀行與法國興業銀行發行，其中墨西哥政府所發行之美元計價債券為繼卡達政府及以色列政府之後，首次來台發行主權債券之外國中央政府，發行量為30億美元，年期50.25年，票面利率為固定利率3.75%，信用評等等級為BBB，國內機構法人認購踴躍，由於美元市場利率有機會持續維持低檔，預期國際債券市場仍可望再擴增發行規模。

(時報資訊)