日本連鎖生活賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」於今日上午10點正式開幕，全店採24小時營業，並將日本的陳設原汁原味的搬來台灣，使還沒開幕現場便聚集大批民眾排隊等待。《中時新聞網》記者也獨家採訪到首批結帳的民眾，並大方開箱獨家商品。
唐吉訶德於今日早上10點盛大開幕，一早便吸引大批排隊人潮到現場等待。《中時新聞網》今日也搶先直擊採訪到首批結帳的男性民眾，他分享道先前雖曾到日本購買過，但台灣首店的走道更為寬敞舒服，當日除了購買泡麵、果凍、飲料等食品外，還買到日本獨家直送的明太子美乃滋以及金時地瓜，令他相當驚艷，直呼「好多東西都跟日本的不一樣」。
早前記者採訪到兩名特別從台中上來的民眾，其中一名來自日本的民眾在受訪時表示「日本唐吉訶德有許多很好用的面膜，就連男生也會使用」，另外他還不好意思的提到「日本唐吉訶德也有販售”大人味18禁商品”想來台灣看看是否也有此類商品」，但不久後便有女性民眾分享「內部確實有一整排飛機杯，幾乎都是男性使用的情趣用品」，令觀看直播的網友紛紛留言「看來要找時間去了」引發話題。
近日台灣受到寒流來襲，使全台暖暖包大缺貨，而唐吉訶德這次也特別從日本空運大量暖暖包提供給民眾購買，在受訪的多位民眾中還有直播主特別前來購買日本文具用品，皆成為今日購買的焦點。
(中時新聞網)
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