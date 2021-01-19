停車糾紛怒拿磚砸車，付出賠償代價又觸法

台中市西屯區日前發生一起停車糾紛，一名男子疑不滿他人停車影響他的出入，氣頭上怒嗆對方，還拿起磚頭敲擊車前的擋風玻璃，警方獲報後立即展開查緝，將動手男子等人查緝到案，依法嚴辦。

停車問題成為糾紛導火線，日前西屯區一處巷內發生停車糾紛，當時因施姓男子見屋外有4名陌生男子於其車前徘徊，出門與4名男子溝通了解。

台中市西屯派出所所長金桂明表示，警方獲報後立即展開查緝，循線將砸車的楊姓男子等4人查緝到案。（盧金足攝）

50歲古姓男子請施男把車子停靠近家裡一點 ，不要擋住他們倉庫出入，同行友人34歲楊姓男子竟持磚塊敲擊前擋風玻璃，並揚言再有影響出入會再砸車。

西屯派出所所長金桂明表示，警方獲報後立即展開查緝，循線將砸車的楊姓男子等4人查緝到案，警詢時砸車男子表達有賠償意願，民事部份由砸車者及受害民眾自行協調，警方將砸車民眾依毀損、恐嚇等罪嫌依法移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

(中時 )