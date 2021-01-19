微軟（Microsoft）旗下Windows 10系統，根據NetMarketShare網站統計，在全球市占超過85%。因此一有不穩定，或是更新出包，影響都甚為廣泛。繼先前被發現若以打開HTML文件、Windows快捷方式或是解壓縮Zip檔案時，都可能觸發一個NTFS漏洞，導致硬碟可能損壞。而今日則是又被發現，使用Chrome瀏覽器試圖前往特定連結時，會導致系統當機，呈現藍畫面。

先前曾經發現過Windows 10系統關鍵NTFS漏洞，就是在解壓縮Zip檔案時，可能會導致硬碟損壞的Bleeping Computer網站，再度經過安全研究人員Jonas Lykkegaard的舉報，驗證了若嘗試透過Chrome瀏覽器前往下列位址，就會出現當機的藍畫面。Lykkegaard指出，漏洞相當容易被複製（讓特定電腦受影響），目前還無法確認這個漏洞會導致的影響。而他進一步表示數個月前就已經公開了相關漏洞，但是至今微軟都尚未修復。

安全研究人員發現在Chrome瀏覽器位址列嘗試輸入此字串，會導致Windows 10系統當機，呈現藍畫面。（摘自Bleeping Computer）

根據Bleeping Computer網站測試，上述漏洞在Windows 10 1079至20H2版本中都仍舊存在，他們預估更老舊的版本，預計也受此漏洞影響，且影響程度可能更為嚴重。該網站認為，這個漏洞看似只是讓電腦當機，疑似無害。但有心人士可能藉此掩蓋他們其他的不法活動，或者可藉此阻礙用戶使用自己的電腦。請Windows 10用戶要特別留意。

先前發現的NTFS漏洞已經獲得微軟證實，他們也表示會儘速修復。而針對上述所著重的新漏洞，微軟則向Bleeping Computer回應，他們向客戶承諾將會調查此安全議題並且向受影響的設備儘速提供系統更新。Windows 10系統用戶可以發揮耐心來等候。

(科技)