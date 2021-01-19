立法院會今處理中央政府前瞻基礎建設計畫第三期預算2300億元，其中，NCC編列預算155億元，補助五大電信業者建制5G基地台，國民黨質疑有拿公帑補助業者疑慮，主張全數刪除，民眾黨及時代力量也認為該筆預算編列不妥，提案刪除或凍結，不過經過院會表決，民進黨團以過半席次優勢否決在野黨全數提案，該預算順利通過三讀。

立法院長游錫堃15日召集朝野黨團協商，研商前瞻特別預算案，其中，NCC編列新台幣155億元，補助業者的5G網路建設，藍營認為拿公帑補助業者不合理，提案全數刪除，經協商無法達成共識，決議交由院會處理。

院會今處理前瞻基礎建設計畫第三期預算案保留部分，表決前在野黨其表態反對NCC編列預算155億元建置5G基地台，時代力量立委陳椒華表示，5G基地台目前到不到如何分配，且補助業者後，器材設備都等於電業業者財產，存有非常大疑慮，希望政府能嚴謹審慎提出相關規範或補助辦法送立法院審議後才能通過該筆預算。民眾黨立委張其祿認為，錢必須花在刀口上，政府有必要說明成效及完整監督機制。

提案全數刪除該筆預算的藍委賴士葆說，NCC大喇喇搶奪人民納稅錢送給財團，然後靠著立法院表決部隊強行通過，他無法認同，強烈表達反對，並預告即便該筆預算通過，仍會追到底，並向監察院、法院告發，如果無法阻擋，將呼籲全民公投，相信人民一定無法接受政府編列這筆預算。

民進黨立委陳歐珀則反擊，指稱馬政府時代也編列150億元補助業者推動4G建設；放眼歐美等先進國家，都是政府協助資訊發展，政府加速推動5G建設是圖利全民，不是圖利業者，結果是全民享有，請不要汙名化良好政策。

針對國民黨團及賴士葆等提案，主張全數刪除NCC補助業者建置5G基地台預算案，經投票表決結果，出席99人，贊成37人、反對58人、棄權4人，提案不通過。

(中時 )