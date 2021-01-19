北京積極備戰2022年冬季奧林匹克運動會，大陸國家主席習近平18日前往視察北京冬奧籌辦、訓練情況，習近平強調，對辦好這一屆盛會充滿信心，要透過此次盛會推動冰雪運動、建設體育強國。

當前疫情的衝擊影響奧運等全球體育盛會籌辦，如東京奧運至今也屢傳可能取消，不過大陸確定北京冬奧要按預定時間舉辦的決心。新華社報導，習近平18日在北京考察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作，赴延慶區的國家高山滑雪中心考察，觀看了高山滑雪賽場保障運行和競技比賽訓練情況。

習近平指出，中共中央很關心北京冬奧會、冬殘奧會籌辦和訓練備戰工作，看到大家大家盡心盡力，籌辦工作進展順利，訓練備戰效果明顯，感到很欣慰，自己對辦好這一屆盛會充滿信心。並且要透過舉辦冬奧，將我國冰雪運動特別是雪上運動發展起來，在3億人中更好推廣冰雪運動，推動建設體育強國。

習近平喊話也拉動19日陸股體育、冰上運動概念股飆升，19日早萊茵體育、長白山漲停， 三夫戶外、探路者、雪人股份等股價紛紛飆高。

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