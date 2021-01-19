針對春節期間居家檢疫替代所趨於飽和，台中觀旅局長林筱淇籲居家檢疫者留在家裡檢疫，補助家屬每戶5千元入住安心旅宿。（王文吉攝）

衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，台中市長盧秀燕19日語帶沉重呼籲市民朋友務必確實配戴口罩，落實勤洗手、噴消毒酒精等各項防疫的作為。針對春節期間居家檢疫替代所趨於飽和，觀旅局長林筱淇籲居家檢疫者留在家裡檢疫，補助家屬每戶5千元入住安心旅宿。

台中市政府19日移師豐原區公所召開行動市政會議，盧秀燕在會前表示，台灣現在疫情略有升高現象，尤其桃園發生醫院群聚感染，從現在開始一直到過年時間，大家外出採買機會特別頻繁，舉辦活動也會比較多，「拜託大家務必確實配戴口罩，注意勤洗手、噴酒精消毒等各項防疫的作為。」

針對春節期間居家檢疫線上申請件數暴增，林筱淇說明，近期全力擴充居家檢疫替代所量能，從1500房，再擴充200多房，目前共有1700多房。1月6日衛福部緊急公告自15日起自宅居家檢疫「一人一戶」規定後，全台居家檢疫替代所及防疫旅館數量不太足夠，市府雖積極擴充居家檢疫替代所量能，但還是不敷需求。

林筱淇表示，上周即呼籲居家檢疫者留在家裡檢疫，家屬入住安心旅宿。目前台中市安心旅宿量能充足，業者也提供許多優惠，例如入住1天房價899元起，市府補助家屬每戶5千元優惠，對於減輕檢疫者及家屬負擔都很有幫助。

林筱淇指出，農曆年前國旅持續爆發，居家檢疫替代所量能擴充及旅宿業協調還需時間運作，呼籲家屬入住安心旅宿，讓檢疫者住在家裡，「全台目前都有防疫旅館不足現象，大家彼此互相搭配，這樣狀況就能獲得解決。」

(中時 )