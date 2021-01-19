東陽(1319)2020年上半年受疫情影響，下半年又逢台幣升值、缺櫃問題，使得2020年合併稅前盈餘為9.22億元，遠低於2019年的23.57億元，每股稅前盈餘為1.67元。目前訂單能見度不高，加上缺櫃問題仍須解決，法人預期第1季營收與上一季可維持持平。

東陽2020年營收173.2億元，年減2成，其中，AM業務年減22.74％，OEM衰退11.9％，營收比重來看，AM占比71％、OEM占比29％。OEM歷經疫情影響後，在去年下半年逐步回溫，尤其大陸地區重啟拉貨，全年衰退僅1.31％，表現相對較佳。

AM目前還是受到缺櫃影響，雖然北美AM需求不低，每個月訂單貨櫃量2100～2400貨櫃左右，但目前還有300個貨櫃已下訂單還沒交貨，客戶庫存水位降低至1個月左右，未來預期持續回補庫存，因此，營收目前只是遞延情況，回補庫存效應會陸續顯現。

第1季營收法人預期可與上季上平，OEM相對樂觀，主要外銷北美及日本約成長6％，加上去年第1季OEM受到疫情衝擊，基期較低，OEM年增率有望雙位數成長。

(時報資訊)