迅得(6438)佈局半導體智慧倉儲領域進入收割期，在兩大半導體晶圓廠訂單持續攀升下，迅得機械總經理王年清表示，第1季會比去年第4季好，第2季亦會比第1季好，另一項半導體新設備將在上半年完成認證，下半年開始出貨，整體營運展望很樂觀，今年業績會比去年好，法人預估，迅得機械今年營收可望上看40億元。

迅得今天轉上市交易，迅得機械專攻智慧工廠生產設備，設備產品包括搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，近兩年將重心轉向半導體產業智慧製造領域，產品研發重心放在半導體設備，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，目前已成為國內晶圓代工大廠設備供應商，提供該公司12吋晶圓廠搬運儲存設備，去年下半年亦拿下另一家半導體公司晶圓廠設備訂單。

目前迅得半導體設備包括：晶圓載具及光罩等搬運及倉儲設備等，另一項半導體設備認證預計今年上半年完成，下半年開始出貨，公司亦強化軟體系統整合，希望擴大設備產品的廣度與深度，與日系廠商分食市場。

隨著半導體客戶設備訂單陸續到手，迅得機械預估，今年半導體設備佔營收比重可望達25%到30%，公司目標是3年內(2022年)半導體佔營收比重達40%到50%，成為推升業績成長的主要動能。

受惠於PCB設備需求穩定，以及半導體設備出貨逐步放量，迅得業績自去年旺到今年，王年清表示，PCB設備維持去年第4季狀況，半導體設備也很好，今年第1季及第2季展望很樂觀，預估第1季會比去年第4季好，第2季也會比第1季好。

迅得去年前3季稅後盈餘為2.38億元，每股盈餘為4元，累計2020年合併營收為33.95億元，年成長14.36%，法人預估，迅得今年營收可望年成長15%到20%，上看40億元。

(時報資訊)