大魯閣(1432)董事會決議於1月18日~3月14日執行庫藏股300萬股，買回區間價格9~21.7元，大魯閣早盤股價飆漲停。總經理謝國棟表示，今年將全力拚獲利，聚焦三大經營方向，包括商場經營、運動休閒和建設開發。

為了讓更多球友盡情享受揮棒的樂趣，大魯閣特別精選全台5家場館，提供24小時服務，讓球友在深夜時刻也能燃起熱血棒球魂！考量到不少球友因為工作或上班關係，無法在正常營業時間來練球，加上國內深夜時的健康娛樂選項較少，而打棒球其實是可以不受時段限制的，因此去年測試了3家場館做24小時營業，也獲得了不錯成效，今年陸續增至5家棒球打擊場，目前營收成長約2成，來客數平均也增加3成左右。大魯閣24小時營業的場館，從去年的桃園中正館、中壢館和台南中華館，擴增到新北新莊館、嘉義館。

大魯閣去年新創事業部Roller 186滑輪場首店開幕，今年第二個據點將開出，且規模大於首店。大魯閣表示，台南南紡店預計最快今年3月底開幕，該場地占地600坪，鎖定高娛樂互動體驗，主要為開拓多元年輕族群所設。另外，今年將再引進新項目-全台首創新型態日式岩盤浴，首店將在新竹湳雅廣場，預計最快3月底開幕，岩盤浴委由日本專業設計，有各式主題岩盤浴健美房與冷卻房，還有日式的休憩空間，可望創造全新的消費體驗。

大魯閣經過近年的事業調整，目前旗下共計有兩家購物中心，台中新時代和新竹湳雅廣場，公司表示，台中新時代目前櫃位調整已告一段落，成效可望在今年顯現，而新竹湳雅廣場還在持續調整中，預計今年調整可告一段落。

(時報資訊)