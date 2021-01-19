測試大廠京元電子(2449)雖受華為禁令衝擊，2020年下半年營運動能轉弱，所幸影響幅度受控，全年營收仍順利改寫新高。展望2021年，在5G手機晶片出貨放量、相關應用需求同步轉強、測試時間倍增帶動下，今年營運展望樂觀、可望逐季走強。

京元電股價自去年11月底起震盪走升，今（19）日開高後在買盤敲進下放量勁揚，飆升7.43％至39.75元，創去年7月中以來半年高點，早盤維持逾5％漲幅，領漲封測族群。三大法人持續位居多方，上周買超2萬1610張，昨日續買超6969張。

京元電去年12月自結合併營收23.69億元，月增1.56％、年減1.24％，改寫同期次高。第四季合併營收69.37億元，季減5.78％、年減2.94％，雖降至近1年半低點，仍創同期次高，淡季營運有撐。累計全年合併營收289.59億元、年增達13.39％，順利改寫歷史新高。

由於華為禁令自去年9月15日生效，京元電調整測試機台轉換給其他客戶，對去年第四季營運動能略受影響。不過，受惠5G手機、WiFi 6、電源管理晶片及CMOS影像感測器（CIS）等測試訂單需求持續強勁，使京元電去年第四季營收僅小幅衰退，表現符合預期。

展望今年，高通及聯發科衝刺5G手機晶片出貨，看好出貨量可望倍增。由於5G手機晶片測試時間較4G晶片倍增，在測試量及測試時間俱增，且配合的電源管理IC、射頻（RF）及功率放大器（PA）測試量同步增加下，使京元電訂單缺口可望迅速被填補。

同時，WiFi 6、高速運算（HPC）、CIS、車用微控制器（MCU）等測試需求亦同步轉強，在市場測試需求暢旺下，京元電今年兩岸均將持續擴產，其中苗栗竹南廠將在上半年完成擴產、銅鑼廠則預計年底前完成裝機，並預計斥資6.39億元建置銅鑼廠三期廠房。

(時報資訊)