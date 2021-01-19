eBay指出，將在大中華區推出管理支付服務，進一步推動其交易平台的現代化，同時為客戶帶來更簡化的體驗。從2021年4月開始，eBay將為買家提供靈活度更高、選擇更多的支付方式，讓賣家更輕鬆管理業務。

2018年9月開始，eBay首先在美國向部分賣家推出管理支付服務，隨後在德國、英國、澳洲和加拿大也提供這項服務。eBay最近宣布將在2021年第1季度將管理支付服務拓展至法國、義大利和西班牙，並繼續於今年在全球其他國家及地區推廣這項服務。

eBay全球支付副總裁Alyssa Cutright表示，eBay要打造一個現代化的管理交易平台，透過消除壁壘、簡化購物流程來提升消費者在eBay的購物體驗，這是eBay的發展策略，管理整個支付流程是這個策略的關鍵組成部分。大中華區的賣家高度重視在全球所有eBay網站都能實現順暢無縫的銷售體驗，他們往往擁有多個eBay帳戶，需要簡化的營運方式。管理支付服務將為eBay的客戶帶來顯著的效率和利益，包括幫助買家使用他們理想中的支付方式。eBay將在未來幾個月內將所有賣家轉移到管理支付服務，在設計流程之初就考慮到賣家的需求，以確保他們能夠快速簡便地受益於這個重要更新。

隨著eBay與PayPal簽訂的營運協議於2020年7月底到期，eBay已擴展管理支付服務至全球多個市場，為買家提供靈活度更高、選擇更多的支付方式，並簡化賣家的業務流程。2020年第3季，eBay的管理支付交易量占平台整體交易量20％以上，全球有超過34萬名活躍賣家使用了該服務。eBay將繼續依照計劃在全球推出管理支付服務，在2021年將平台上的大多數賣家過渡到該體驗。

(時報資訊)