拜寒流之賜，冬季商品熱買近乎缺貨，艾美特單月營收成長近50％，同時也貢獻全年營收與獲利。去年景氣雖受COVID-19疫情影響，致使總營收些微下滑，但在管理團隊堅守持續成本控管、創新產品及開發新客戶、新市場的帶動之下，全年可望小幅獲利，展現在艱難中突破困境的成果。

2021年艾美特在史瑞斌董事長的帶領下，持續內外銷並進，中國市場自有品牌方面，主導品牌年輕化，以「儲存年輕用戶」為目標，持續加深品牌經營的向下深度與廣度，產品除過去兩季品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類產品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，淡季也可以成為新的旺季。

外銷方面，繼續網羅新客戶群，2020年下半年簽下幾個重量級新客戶，預計為2021年挹注約5,000萬人民幣的營收，新市場開發方面，東南亞市場依然是2021年發展的重點，2019至2020年成長11％，預期今年將達成20％的成長，東南亞市場以菲律賓為最大，其次還有馬來西亞、印尼與泰國等，新客戶預計達成3至5％的成長。另一方向為跨境電商的發展，主打美國與沙烏地阿拉伯，將為外銷市場開拓新的成長亮點。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，預計2021年中完竣驗收，建物驗收後，TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列。

艾美特舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米的面積。

艾美特（艾美特-KY）2020年前三季財報，1-9月合併營收73.09億元，毛利18％，營業利益2.09億元，本期淨利1.54億元，每股盈餘1.11元

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