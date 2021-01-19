傳出有前國民黨中常委勸進前高雄市長韓國瑜選黨主席，對此，國民黨主席江啟臣今天說，只要符合資格者，要參選黨內的職務，他都尊重；他身為現任黨主席，就是將任內該做的事做好。

國民黨規劃7月改選黨主席，韓國瑜動向備受注目。黨內人士18日表示，有前中常委勸進韓國瑜選黨主席，雖然韓國瑜未正面回應，但表示會在農曆年後表態。

江啟臣今天在立法院受訪時，談到韓國瑜是否參選黨主席的議題，他表示，黨內選舉的規劃安排，一切都是照規定，只要符合資格者，要參選黨內的職務，他都尊重，他身為現任黨主席，就是將任內該做的事做好，這是他一貫的原則。

他也說，只是要是為黨好的事，都應該尊重，黨是大家的，黨內有人願意關心黨、幫忙黨，要爭取相關的黨內職務，他都應該要尊重。

記者追問，如果未來韓國瑜成為黨主席選舉的對手，江啟臣重申，他現在就是把黨主席的事做好；至於是否有人勸進參選直轄市長，江啟臣僅說，這真的想太多了，現在就是將主席、立委該做的事做好。

面對韓國瑜是否參選黨主席一事，曾在韓國瑜參選總統時擔任發言人的國民黨文傳會副主委鄭照新表示，所有非韓國瑜本人的發言，皆不能代表韓國瑜的意志與動態。（編輯：楊凱翔）1100119

(中央社)