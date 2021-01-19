（11:25更新，補充最後戰果）豐田泰國羽球公開賽今天點燃會內賽戰火，女單世界球后戴資穎首日就登場，在女單32強迎戰地主選手蘇潘妮妲（Supanida Katethong），小戴僅花29分鐘便以21比16、21比11直落二過關。

戴資穎在前一站賽事YONEX泰國羽球公開賽決賽出現過敏問題，昨天休息一天，今天重新出發，繼續綁著帥氣的髮型、戴上頭帶，首戰世界排名第46、左手持拍的蘇潘妮妲，是雙方生涯第一次交手，這位23歲選手首局前段多次領先，不過小戴也維持高昂鬥志，有機會攻擊也絕不客氣，在中段連續取分，反以11比10超前進入技術暫停。

回到場上後戴資穎在對手頑強對抗下努力維持領先，這局後段靠著連下5分拉開差距，出現6個局末點，雖被對手救回2分，戴資穎還是穩穩先下一城。

第2局雖然對手一樣緊咬比數，但戴資穎在中段稍微加速，再度以領先位置進入技術暫停休息，回來後小戴繼續追加分數，靠著9比0高潮將領先差距擴大到10分之多，雖然蘇潘妮妲又找到機會連續追分，小戴也不願沒讓到手一半的勝利飛掉，在20-11、9個賽末點優勢下，第1個賽末點就鎖定勝利。

(中時 )