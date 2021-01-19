資深藝人曹西平近日參與除夕特別節目錄影，時間長達24小時，不過卻爆出有藝人在現場耍大牌，讓他忍不住爆氣開譙，沒想到才事隔幾日，竟又在臉書發文痛批：「如果你們沒有敬業跟樂業的態度，請千萬不要進入演藝圈」，也讓網友好奇究竟指的是何人。
曹西平表示在演藝圈打滾多年，過程中的心酸只有經歷過才能體會，但大環境轉變之下，進演藝圈已經是「入行簡單、成名很難」，雖以過來人經驗建議晚輩把自己充實好，不用怕沒有自己的舞台，但不禁感嘆以前有上舞台的機會就心存感激，不拿錢都要上台表演磨練台風，但現在藝人不過上了幾次電視節目，就自認為是個咖，忍不住嘲諷：「耍耍嘴皮說說八卦玩玩遊戲，這就是藝人了？演藝圈我看多了起起落落的一大堆，沒有實力堅強是無法走到最後」。
對於許多人仍存有進演藝圈就能賺大錢的刻板印象，曹西平表示演藝圈是相當殘酷現實，當你不行的時候就會被淘汰了，也呼籲懷抱星夢的年輕人，如果沒有敬業跟樂業的態度，千萬不要進入演藝圈，倒不如早點退出轉行比較好，畢竟演藝圈真的不適合你們，更強調藝人一定要敬業樂業才可以被人尊重。
對此網友紛紛留言：「人生沒有不勞而獲，人一輩子都要在學習中求進步」、「無論做什麼工作都要敬業，人要自重，別人才會尊重你」、「大家都要虛心回顧一下，讓世界正軌一點」，對於曹西平一席話大表贊同。
(中時新聞網)
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