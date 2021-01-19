立法院會19日處理中央政府前瞻基礎建設計畫第三期預算2300億元，其中，NCC編列預算155億元，補助五大電信業者建制5G基地台，國民黨質疑有拿公帑補助業者疑慮，主張全數刪除，在經過院會表決後，民進黨團以過半席次優勢否決在野黨全數提案，該預算順利通過三讀。表決時國民黨團舉牌贊成刪除提案。（王英豪攝）

藍營立委近日砲轟執政黨撥155億補助5G電信業者根本是退佣、圖利。綠委鄭運鵬今日回應，去年NCC釋出執照後，就希望業者加速建置基地台效率，這是國家戰略價值。

國民黨立院黨團近日召開記者會表示，NCC要在5G投標規範外，補助得標營運的電信業者，但業者明明高價得標，政府卻又補貼，疑點重重，因此主張這筆編列在前瞻基礎建設第3期特別預算中的經費，全數刪除。

鄭運鵬指出，5G傳輸效率比4G高10倍到100倍，對於未來世界的經濟和通訊生活及產業改變非常非常巨大，建置越快，向下的應用發展越快。

鄭運鵬說，加速5G建置的補助原則，是鼓勵對象是所有到標營運、完成加速建置的電信業者，不是單一一家。而加速建置普及之後，受惠使用者是全體電信用戶，不是少數特定人。

鄭運鵬表示，NCC將設定重點建置熱區，例如高速公路沿線、高鐵車站及沿線等重點5G發展場域，讓前幾世代的訊號孤兒，可以超前部署。讓5G下游運用的下世代產業，例如自動車、IOT、工業實驗計畫，加速有完整方便的5G訊號，加速上路測試。

(中時 )