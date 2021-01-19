(更新指數)

台積電在外資研究機構首度喊出1000元目標價後，今天(19日)不負期待，在12時41分以626元締造盤中新高，換算市值約16.26兆，台股也達到今日盤中最高15886.49點。此後又持續更新股價高點至627、628、629、630元。

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台積電今天股價持續走高，一度達新台幣619元，帶動電子類股指數大漲逾1%，推升台股指數攀高，盤中上漲超過200點，突破15800點，來到15819.90點。

至10時48分，台股加權指數來到15779.78點，漲167.78點，成交值新台幣1622億元。

隨著外資不斷調高目標價，近期更有未在台灣登記的外資喊價上看1000元，台積電今天股價表現強勁，一度達619元，漲12元，市值增加3111億元，攀高至16.05兆元，貢獻大盤約102點。

其餘聯發科、台達電、大立光與聯電等權值股股價同步走高，帶動整體電子類股指數漲逾1%，為推升台股強漲的一大動力。

傳統產業股普遍走揚，以玻璃類股表現最強，類股指數一度大漲逾4%，橡膠與觀光類股也有不錯表現，類股指數一度漲逾1%；食品與紡織類股表現相對疲弱，類股指數震盪走跌。（編輯：楊玫寧）1100119

(中央社)