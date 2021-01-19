台中五寶爸上個月為籌措女兒醫藥費，上網兜售嬰兒車，引發社會關注。一名網友表示，自己碩士理工畢業、年薪60萬元，卻交不到女友，質疑為何五寶爸這樣的條件卻可以娶到老婆，不少網友替他解答，認為最大可能大眼光太高或不敢放膽追求。

原PO昨（18）日PTT八卦板發文指出，台中五寶爸沒有穩定工作及收入，甚至因無照駕駛積欠26萬元的交通違規罰款，卻還有個老婆願意替他生5個孩子，他忍不住嘆，自己是國立大學理工碩士畢業，年薪60萬元，但至今交不到女友，質疑為什麼五寶爸如此惡劣的條件，還可以娶老婆，「我卻連女友都交不到？」

貼文曝光後，大部分網友認為可能是原PO眼光太高，並表示現在有很多單身男女，各方面開出的條件都很高，導致遲遲無法脫單，只要把標準放低點，交女友絕對不是問題。也有人認為「有的女生倒貼，你可能都還不想要」、「把你的年薪拿出來買個外配就有老婆了」、你要找的對象族群眼光也相對比較高啊」。

另外也有一群網友認為，五寶爸也許有他過人之處，或許他就是敢於行動、主動出擊，而不是被動式的等待異性，五寶爸可能經歷10次失敗，但多數人第一步都沒跨出就直接投降。

(中時新聞網)