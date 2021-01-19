國內驚傳注射型化療用藥內含異物，食藥署今日公告，由台灣東洋藥品工業股份有限公司代理的癌症化療用藥「健仕注射液38毫克/毫升」，去年底被國內醫療機構通報內含異物，經食藥署發函業者調查後發現，在批號LTW2015的品項中有異物混入的情形，目前已要求業者下架回收，初估約有9000劑。

食藥署表示，去年12月底前接獲國內某醫療院所通報，健仕注射液38毫克/毫升內竟有異物混入，而注射型產品若有異物混入即為高風險，因此請業者主動回收該批號產品，並需在2月5日前繳交調查報告。

食藥署指出，健仕注射液38毫克/毫升是癌症化療用藥，一般用於肺癌、膀胱癌、非小細胞肺癌等治療，亦可用於局部復發且無法手術切除或轉移性乳癌患者，國內每年約使用31萬劑。

經調查發現，這次健仕注射液38毫克/毫升僅有LTW2015單一批號的產品出現含有異物的狀況，目前也僅有一家醫療院所通報該產品含有異物，已請業者積極清查是否還有其他產品有類似情形，但針對該批號需下架回收9000劑。

對此，台灣東洋回應，本次注射液內含有異物是在去年12月28日接獲醫院通知，批號「LTW2015」中的一瓶癌症藥物、衛署藥製字第047872號「健仕注射液」（Gemmis Injection 38mg/ml）疑似含有異物。

台灣東洋說，立即回收個案藥品進行分析並同步確認製程品質，經確認比對，同批號藥品未有其他任何通報，而前後批號藥品抽驗也符合標準。惟在高標準用藥安全考量下，台灣東洋立即通知醫院暫停使用同批號藥物，並於12月31日通知食藥署，說明台灣東洋將立即啟動自主回收機制。

台灣東洋表示，該批號藥品自民國109年12月31日啟動回收至今，預計本周可全數回收完畢。

針對這起單一事件，台灣東洋強調仍會持續強化品質監測、深化製程管理與人員訓練，以務實行動展現對藥品安全的負責態度。

(中時 )