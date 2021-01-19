61歲香港導演陳嘉上拍過《飛虎》、《野獸刑警》、《武狀元蘇乞兒》、《逃學威龍》等膾炙人口的電影，2019年傳出他梅開二度30歲大陸女星夏沫僑，隔年還生下一名女兒，但雙方都沒有正面承認。不過陳嘉上把臉書感情動態轉為「結了婚」，引發外界猜測相差31歲的父女戀是否有果？

根據港媒《香港01》報導，陳嘉上和夏沫僑2019年於香港入紙註冊，隔年一月他迎接60歲生日，突在臉書宣布女兒出生的喜訊，寫道：「感謝大家的生日祝福，恕不一一道謝了。向大家報告，小女兒前幾天出生了。」並放上愛女的照片，模樣相當可愛，網友聞訊接力在留言區祝賀。

陳嘉上去年1月公開女兒出生的喜訊。（圖／微博@陳嘉上）

雖然夏沫僑為他生下一女，陳嘉上始終保持低調，沒有對外透露結婚喜訊，不過18日他忽然把臉書的感情狀態設為「結了婚」，被外界指是否低調地宣布這段父女戀升格夫妻了？但是19日他疑似把感情動態改為隱藏，目前為「沒有感情狀況資訊可顯示」。

事實上，陳嘉上2019年爆出與夏沫僑擬結婚通知書，卻疑似沒有成功，因為香港規定「通知書有效三個月，逾期作廢。擬在香港結婚人士，須於遞交通知書後三個月內舉行婚禮。通知書三個月期滿後，仍未舉行婚禮之有關人士必須重新遞交通知書。」如今再傳結婚喜訊，即便網路有些看不慣父女戀的聲浪，普遍還是傾向祝福。

(中時新聞網)