台北市南港區台肥南港廠舊址新建工程挖出含氨土壤，北市環保局19日表示，因有影響勞工及居民健康疑慮，除通報勞動局進行勞檢外，也責令工地停止挖掘及出土，要求廠商釐清汙染來源並提出改善計畫，待計畫審查通過才可復工。

南港區經貿段15地號土地地上權新建工程，起造人為台灣人壽保險公司，土地所有權人為台肥，環保局去年12月8日與環保署前往工地稽查，發現疑似含氨土石方，現場堆置3區土方及太空包約200包，合計1萬3000立方公尺。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，營造廠榮工工程公司去年4月13日前後挖出土方，因有異味遭土資場拒收，暫存在工地內，經長時間日曬雨淋，當天巡查未聞到明顯異味，另抽查太空包開挖部分土壤，也沒有明顯味道，但要求工程公司在釐清含氨土時方汙染源及處理方式前，暫置工地不能運出。

她指出，暴露在高濃度氨氣空氣中，可能會對皮膚、眼睛、喉嚨和肺部造成刺激，產生咳嗽甚至灼傷等症狀，工地內及周界尚未檢出氨氣濃度。

顏伶珍說，該案是環評列管大型建案，開發過程若發現對環境有不良影響時，開發單位應提出調查報告和因應對策，後續環保局會督促儘速完成氨土汙染調查，並據以提出改善計畫，經環保局與環保署土壤及地下水汙染整治基金管理會審查通過後，再於環保局監督下依改善計畫執行後續施工與氨土處理，確保環境品質與公共安全。

(中時 )