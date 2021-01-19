根據脫歐影響相關的數據分析指出，在一月的第二周，有更多的貨運公司拒絕了從法國運往英國的貨運合約。

德國數據公司Transporeon分析了供應商、零售商、貨運公司和超過10萬家物流服務公司，表示與去年第三季相比，運費上漲了47%。

選擇2020年第三季做為比較對象，是為了反映正常生活情況。而一月第一周運費上漲39%。

數據亦顯示，貨運代理商，他們代表供應商去預定卡車司機和運輸方式，他們正在拒絕客戶要求將貨物運往英國的工作。

在一月的第二周，相較於去年第三季，拒絕率為168%，而第一周的拒絕率為102%。

貨運代理商告知路透，許多卡車司機在脫歐後拒絕前往英國；而且運費也正在高升。

英國在脫歐後，企業將貨物出口到歐陸更加困難，特別是不習慣報關和寫冗長聲明的小型企業，以及必須取得健康證明的食品業。

去年12月，英國疫情大爆發，法國關閉邊境，導致數千名歐陸司機滯留在英國，在車上度過寒冷聖誕節，令其憤怒。

產業界估計英法之間的貨運卡車司機有約80%是受雇於歐陸貨運公司。

Transporeon表示，貨運代理商大量地拒絕了從德國、義大利、波蘭等國將貨物運往英國的工作。

(時報資訊)