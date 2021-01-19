19日在三星電子攜手現代汽車下，KOSPI指數出現大幅反彈，一度飆漲超過2%，重新站穩三千點。KOSPI指數暫為3,080.48點，上漲66.55點，漲幅2.21%。

三星電子，因少東涉入行賄案入獄服刑兩年半，18日股價重摔近3.5%並創五個月最大跌幅後，早盤突然回神大漲近3%。

其它重量級股票也表現優異，現代汽車一度飆升7.5%，電池製造商樂金化學與三星SDI，分別上漲2.1％和1.8％。

Shinhan金融證券表示，三星電子上個交易日股價大跌，是因為有不確定因素所致，但現在看來李在鎔入獄一事，對整體股價表現只是短期現象。三星未來表現可期，因為整個集團的價值會顯現在股價上。

另外，美國新任總統拜登就職典禮，將是本周最重要的一件大事。因為可以從就任談話中，一窺其施政首重要點。

18日公布的中國大陸經濟成長率，除確認其經濟正在成長外，並可給亞洲地區帶來支撐作用。

最新匯價，目前1美元可兌換1,101.5韓元，韓元升值0.22％。

(時報資訊)