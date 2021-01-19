聯電(2303)將於下周三(27日)下午舉行線上法說會，預期去年第四季本業獲利持穩；聯電今年可望持續受惠晶圓需求強勁、價格上漲，營運比去年更好。

聯電去年第四季營收452.96億元再創新高，較第三季的448.7億元再小增約0.95%。聯電今早股價站穩50元，早盤漲1.4元至51元。

聯電2020年在日本新廠加入營運挹注，以及受惠8吋產能供不應求，全年營收1768.21億元，亦創下新高，年增19.31%。

聯電於上季法說會中表示，當前產業的供需動態已經轉向對晶圓專工較為有利。由於居家上班與在家學習趨勢的推動，聯電預期上季晶圓出貨量季增1~2%，美元計的平均銷售價格(ASP)季增1%，毛利率將持平，產能利用率約95%。

一家外資證券發布最新報告指出，聯電將受惠於8吋和12吋晶圓需求強勁、價格上漲，加上陸廠中芯禁令的潛在效益，重申聯電「買進」評等，將目標價由38元大幅調升至63元，為目前外資所評的目標價最高。

外資證券表示，8吋晶圓平均單價(ASP)提升幅度可能較先前預估的10%、再進一步擴大至15%，12吋晶圓ASP也同步上漲，將為聯電營運增添動能。

外資證券表示，晶圓代工產能吃緊狀況將延續至2021年，且8與12吋晶圓單位售價調漲，提供聯電更多獲利空間，看好聯電股價展開重新評價(re-rating)行情，將推測合理股價升至市場最高的63元。同時，也調升聯電2020-2022年每股盈餘預估值4%、21%、5%至1.95元、2.35元、3.2元。

短期來看，聯電2020年第四季營收452億元，與公司管理階層預估單季持穩的財測相當，該外資證券指出，隨著8吋晶圓單位售價提升，聯電將能受惠，研判上季毛利率為23%，優於市場共識與公司估計的22%。

外資證券商指出，晶圓代工成熟製程供應鏈缺貨現象，短期絲毫不見緩解跡象，產能吃緊至少將延續到第二季。雖聯電股價已大幅上漲，但以晶圓產能的供給缺口來看，仍舊看好聯電長線趨勢，預期獲利與評價都有上修空間。

(時報資訊)