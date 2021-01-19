味全(1201)2020年轉虧為盈，淨利突破2億元，業績連5年成長，展望今年，將持續以「安心、健康、高品質」理念推動產品創新，並以品牌深耕為基礎，提高品牌滿意度及忠誠度，目標期望今年度仍維持有二位數的業績成長。

味全過去3年，林鳳營、貝納頌、每日C及高鮮等幾個核心品牌表現亮眼，品牌滿意度成長14%，佔穩市場領導品牌位置外，整體喜好度也提高20%，加上農搾、健康廚房、萬丹、木崗、林鳳營重乳優格幾個重點新品推出及潛力品牌的經營，已漸漸贏回消費者的心。

味全指出，2015年起就展開大規模消費者調查，以消費者需求為基礎，第一個將簡單配方帶入研發開發產品核心理念，並將簡單配方列為食安升級的三大行動之一。以市場討論度非常高的農搾品牌為列，為滿足消費者對於果汁「新鮮」的期待，研發團隊花費一年以上時間，針對如何留住新鮮水果的香氣及風味，從產品原料、製程及包裝中進行香氣風味保留技術研究，開發過程絕不使用濃縮果汁，保留鮮榨果汁的新鮮，還喝得到果肉的口感，一推出就抓住消費者的味蕾，成為市場第一品牌。

林鳳營優格在簡單配方基礎上，發現「營養」需求成為消費者在購買優格的重要選項，2020年林鳳營推出特濃重乳優格，營養密度更是鮮奶的1.5~1.6倍，不僅補充營養，還能維持消化道機能，符合全齡消費者對迅速補給營養期待，也成為市場第一品牌。

健康廚房品牌也是基於消費者對於無添加的健康需求，繼2019年推出0油脂、無膽固醇的沾拌醬系列大賣後，2020年進一步成為台灣第一個取得雙潔淨標章認證的烹調品牌，這兩年都達到二位數的業績成長。

(時報資訊)