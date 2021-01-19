29歲女星鄭爽過去演出《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》走紅，過去她曾認戀張翰、胡彥斌，2019年底與交往一年多的素人張恒分手。昨(18日)男方爆出兩人在美國透過代孕生下兩個小孩，但鄭爽後來棄養，回顧兩人交往戀愛史，約是在2019年初領證並找了代理孕母，10月兩人在節目裡發生爭執，同年12月、隔年1月，兩人所育的一子一女出生。

據知，2018年5月鄭爽參加節目《這就是鐵甲》跟張恒相識，同年7月兩人被拍到約會，戀情正式曝光，8月鄭爽曬出張恒送的禮物，對粉絲戲稱「你們嫂子」，張恒也承認戀情。9月鄭爽到粉絲群組發文，說：「我有個很娘的男票（朋友）...某日，在溫泉酒店我目睹男票坐在馬桶尿尿，他說要不站著會有尿歪的可能性，就很髒啊，很噁心啊...這樣就很方便啊」，大爆男友隱私。

鄭爽昔日爆料張恒隱私。（圖／翻攝自微博）

2018年年底，鄭爽與男友合開公司佔股68%，張恒任執行董事，張恒否認吃軟飯，鄭爽媽媽也否認女兒結婚，2019年1月兩人被網友目擊現身美國度假，張恒微博小號被起底曾在2019年1月19日發表結婚宣言，疑似已經在當天領證，同年8月，兩人一起上《女兒們的戀愛2》，在節目上冷戰爭執，鄭爽還在鏡頭前痛哭：「就有點委屈，身為我的男朋友，他應該理解我」。

2019年11月，鄭爽在節目中給張恒發出分手信，希望整理兩人關係，兩人合作公司本來計畫開發的軟體因故宣布停止，公司也被爆關閉，2020年張恒爆出被張爽提告，2021年1月18日，張恒自曝和鄭爽在美國透過代孕有兩個小孩，男孩是2019年12月19日在科羅拉多州出生，女孩是2020年1月4日在內華達州出生，推估兩人2019年年初疑似領證後就花錢找代理孕母，但孩子還沒出生，鄭爽與張恒就大吵分手對此，網友紛紛批評：「鄭爽之前的採訪說希望有個龍鳳胎，還說國外有這些可以讓自己去……其實不是計劃……瘋了吧爽子，你真的驚艷了所有人」、「等個回應，如果是真的真的很過分了，代孕違法的」、「有錢人真的拿生小孩當兒戲」。

(中時新聞網)