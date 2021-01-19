一名人妻日前在網路《靠北婚姻2.0》發文透露，結婚4年半生了3個小孩，自己一人照顧3寶，由於一家5口睡同房，她與丈夫根本無法享受到二人世界。事實上，她早就知道老公在她懷第一胎9個月時，就克制不住性慾找小姐作半套，如今老三才滿三個月，還發現他偷吃直播主。

這人名妻在臉書《靠北婚姻2.0》心碎表示，自己是容易受孕體質，讓她接連懷了第3胎「我一直在懷孕生小孩，照顧小孩的輪迴中」導致結婚4年多來，一直無法滿足老公的性慾，便默許他上交友軟體、看直播，如今一發不可收拾。

網友看到人妻PO文瞠目結舌！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

可是，日前發現老公與女直播主越走越近，除了聊一些曖昧話題，還視訊電愛，去大陸出差還與直播主見面。原PO坦言「婚後兩人開機不超過10次」，但老公就能向外發展外遇嗎？畢竟自己每天過著1打3的生活，老大4歲、老二不到2歲，老三才滿3個月大，除了熬夜餵奶，早上也要餵奶，還要包辦煮飯做家事，在身心俱疲的情況下，實在很難有興致歡愛。

文章曝光後，引發網友怒回「3個小孩丟給他顧，讓他忙裡忙外，身疲力盡，沒空外遇」、「外遇有一次就會無數次，原諒沒有用」、「會不會外面也有小孩啊」、「真的是篇神奇的文章，避孕藥不會吃，保護自己不要一直生啊，房間不夠還能生小孩？你有想過小孩以後長大，會有多埋怨你們嗎」。

(中時新聞網)