23歲李男與4名惡煞19日凌晨2時許，到三重碧華街某工程行追討5萬工程款，店內員工回覆老闆不在後，雙方爆發口角，惡煞用棍棒砸破門窗，並持刀揮砍2名員工後逃逸，三重警方獲報到場後，將2名傷者送醫，封鎖現場調查，20日上午7時逮捕李男，並持續追緝其他在逃嫌犯。

據悉，工程行積欠5萬元工程尾款，李男去年多次催討不成，18日深夜打聽到工程行老闆在公司，找來4名友人19日凌晨到工程行催債債務，未料員工又答覆老闆不在，李男於是與店內員工爆發口角，李男5人持刀械及棍棒猛砍對方，造成19歲陳姓、20歲郭姓員工右膝、手部受傷，所幸送醫治療後並無生命危險。

三重警方偵查隊副隊長陳國裕表示，警方立即成立專案小組調閱監視器，現場查扣西瓜刀刀套及球棒一支，目前已掌握涉案犯嫌共5人及所駕駛車輛，並於事發5小時後，在蘆洲逮獲其中一名23歲李男，確切原因有待調查釐清。

(中時 )