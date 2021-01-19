「女友」臉部近照被網友認為激似歌手蕭敬騰。（照片來源：截自臉書社團《爆廢1公社》）

近日冷氣團連續發威，有網友把握陽光露臉的空檔，騎機車載女友跑山，還將兩人甜蜜合影PO上網分享。男子行為看似貼心，但網友們仔細一看不得了，後座「女友」除了頭戴安全帽，竟然一絲不掛，引來眾人撻伐：太沒良心了。不過其實男子所謂的「女友」是充氣娃娃，沒有妨害風化問題，只能說這名男友真的太不貼心。

14日有網友在臉書社團《爆廢1公社》發文：「氣溫稍稍回暖...趁天氣好，戴女朋友去跑跑山」，照片中只見他騎著重機載「女友」上山，只是男子自己全身包緊緊，但「女友」卻只戴著安全帽，全身卻是一絲不掛。

網友看了驚呆又笑翻，紛紛留言：「女朋友不冷嗎」、「女友沒穿衣服 你沒良心」、「天氣很冷你也幫七辣穿件衣服外套」、「女友覺得凍」、「女朋友~這樣會感冒啦！」、「女友會冷，至少穿比基尼吧」、「真不貼心，你穿這麼多，女朋友一件衣服都沒有是怎樣」、「施主，您的女友長的些許潦草，且妨礙風化，記得穿衣服」。

更爆笑的是，「女友」臉部近照猛然一看激似歌手蕭敬騰，網友忍不住驚呼：「為什麼你女友好像蕭敬騰」、「老蕭私密大公開」、「為何不給老蕭穿衣服」、「你為什麼要帶蕭敬騰去跑山？」、「可憐的老蕭被脱光光帶出場」、「明明就是蔡秋鳳」。

(中時新聞網)