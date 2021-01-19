民進黨桃園市議員王浩宇被罷免成功後，下一位是與綠營友好的高雄市議員黃捷，在2月6日將面對罷免投票。對此，民進黨立委范雲已表態力挺黃捷。不過，許多網友認為以范雲的形象，此舉根本提油救火。還有在地網友表示，「原本還在猶豫要不要投，感謝信心加持，投定了」。

范雲17日在臉書發文力挺黃捷，首先就表明黃捷是自己在台大任教時的學生，黃捷從大學時代，還沒参選前就積極參與公共事務、關懷社會議題；黃捷擔任高雄市議員後，努力認真、確實問政，未曾辜負選民的付託。因此，范雲呼籲，「高雄鳳山在地人，無論當時是投給誰，都出來投票，一起反對罷免案，留住用心爲台灣問政的盡責好議員」！

黃捷（左）和范雲。（圖片摘自范雲臉書）

對於范雲的表態，批踢踢網友笑死，「幫忙催票」、「范還覺得她自己的形象很好」、「原本還在猶豫要不要投，感謝信心加持，投定了」、「我開始有點想看到罷免成功了，范雲跟佛地魔差不多的水準」、「這算...提油救火」、「原本找不到理由罷的，現在找到了」、「這個是來幫忙拉票吧，我說贊成票」、「本來不想投 看到女權鬥士都想去投贊成了」、「恭喜！看到這條我會請鳳山的朋友一定要去投罷免票」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

不過也有網友這樣表示，「黃捷雙修社會系，修過范雲的課很合理，台灣的大學師徒關係又不穩定，沒必要大作文章，反倒是范雲在開放萊豬的立場上更可議」、「也就柯憨粉討厭范雲而已，反正柯韓粉終究要罷白眼捷的是有差喔」、「支持黃捷，但....雙標雲回家吧」。

(中時新聞網)