大陸金牌泳將孫楊的禁賽8年處分獲得撤銷重審，瑞士聯邦最高法院前幾日公開解釋去年12月發布的新聞稿，他們認為仲裁主席、義大利前外長弗拉蒂尼(Franco Frattini)帶有排華立場，違反公平原則。即使弗拉蒂尼只是透過社群媒體表達自己的政治言論，仍被最高法院認定失去審判公正性。

孫楊自從案發後不斷訴諸輿論，塑造被西方體壇打壓的受害者形象，本來他鎖定的是另一個仲裁官，沒想到是主席弗拉蒂尼被孫楊的團隊找出破綻。種族歧視是當然的天條，孫楊一出手直接打在仲裁庭的要害，他的運動員身分可以維持到下一次審判，最快也是4月之後。

瑞士聯邦法官解釋，弗拉蒂尼2018年曾推文譴責大陸人屠殺犬隻，「攻擊中國某地區吃狗肉的節慶，並使用膚色相關的字眼攻擊特定區域的中國人，即使他被任命為該案的仲裁主席之後也未停止。仲裁官的詞句斟酌與反覆出現的偏激字眼甚為不妥，他們允許在網路辯護自己的判決，但應保持合理的界限。」

此案必須另選仲裁庭進行重審，國際體育仲裁庭(CAS)原先的8年禁賽判決自然無效。這是基於保護人權而做出的重審，並不代表最高院對原判決的意見。前一次3位仲裁官的表決是3比0裁定禁賽，就算找另一批人重審，翻盤希望也不大。不過這證明一部份西方體壇的排華意識真實存在，並不是孫楊單方面「紮草人」。

(中時新聞網)