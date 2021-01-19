陳姓、徐姓2名女子與2名男子相約到KTV唱歌，約定「AA制」大家平均分擔費用。但4人唱了3000多元，2女卻佯以到超商領錢落跑賴帳，2男憤而報警，指控遭2女詐騙。檢察官調閱監視器畫面，發現2女確實故意落跑，騙得1500元，依詐欺罪嫌起訴。

檢方調查，去年8月5日深夜，陳、徐2女在北市信義區夜店「IKON」認識2男，翌日凌晨2女提議4人到KTV續攤唱歌，費用4人平均分擔，若有其他女性加入則不用付錢。因此2男再約另3名女性友人一同前往。

一群人唱到天亮，準備結帳時，陳女發現費用3105元後，表示身上現金不夠，要去超商ATM領錢，徐女陪同，但2女一離開包廂後就再也沒回來。2男苦等半天，等不到2女回來，才知2女落跑，只好掏錢付帳。

2男離開KTV後，越想越氣，認為被騙，因沒有陳女、徐女聯絡方式，決定報警提告。警方找到2女，依詐欺罪移送台北地檢署。

檢方調查時，2女否認詐騙，表示臨時家裡有事急著回家，沒想太多。但檢方依據監視器畫面發現2女一出KTV大門，就往超商反方向走，顯示沒有要領錢付款的意思，加上2男拒不和解，檢方依法起訴。

(中時 )