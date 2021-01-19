佳和集團董事長翁茂鍾用筆記本記錄籠絡逾百名法官及檢警調人員過程，引起司法界轟動，有媒體也報導筆記本內容甚至有翁與新北市長侯友宜、國防部前部長湯曜明、前立委蔡煌瑯等人餐敘、打球的過程。對此，侯友宜今表示，這是2003年的餐會，但對細節完全沒有印象。

媒體報導，翁筆記本指出，他曾在2003年6月20日與幾位友人和侯友宜到餐廳聚會。侯友宜今說，2003年其實這場餐會我已經完全沒有印象，不過年代很久遠，我印象中他是警友會的理事長，完全沒印象。

2019年8月北檢偵辦前公懲會委員長石木欽關說案時，搜扣了翁的27本筆記本，裡面記載了他與上百名司法檢調官員往來的過程，據了解，內容包括招待司法官等公務人員吃飯、一起打高爾夫球聯絡感情、贈送襯衫及茶葉等禮品等細項。司法醜聞曝光後，司法院、法務部組成政風調查小組清查，針對所屬人員行政調查。

(中時 )