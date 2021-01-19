立法院會今處理中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，其中，通訊傳播委員會（NCC）編列補助電信業者建設5G基地台約155億元預算，國民黨質疑有圖利業者之嫌。對此，民進黨團總召柯建銘受訪表示，馬政府時期就有編列類似預算協助4G基地台建置，請國民黨不要汙名化5G建設，這是圖利全民。

立法院會處理前瞻計畫第3期特別預算案前，國民黨團舉行記者會，重申主張全數刪除NCC補助電信業者建置5G基地台155億元預算案，避免有退佣、圖利的嫌疑。

面對藍營質疑圖利業者，柯建銘以馬政府時代也編列4G基地台建置反駁，有別於馬政府當時把預算散布在各部會，此次5G基地台預算由NCC統籌處理，更有效率，請不要汙名化，指控圖利廠商，這是圖利全民。

柯建銘強調，現在是數位國力時代，目前台灣5G建設已經輸給中國、韓國、日本，而且全世界都如此補助，政府應該加速數位國家、數位政策等發展，以便相關戰略布局。=

(中時 )