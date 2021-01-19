公熊闖入農舍中翻冰箱，把冰箱中的食物全部搬空。（翻攝臉書《林務局-森活情報站》）

寶島台灣物種豐富，山區住著豐富的野生動物，但若侵入民宅可就有些頭痛了。行政院農業委員會林務局透過臉書記錄，曾救援過野放的711號公熊，竟跑到民宅中開心的吃雞、翻冰箱、電鍋。林務局表示，目前已協助該屋主進行修繕及賠償。

林務局11日時曾在臉書《林務局-森活情報站》寫下，2020年12月3日，編號711大公熊經特生中心、東勢林管處救援後被野放至無人煙的保護區，林務局同時在該山區聚落與果園佈建電子圍籬，只要711靠近，警報就會大響。

未料12月中旬時，711像遊戲般來回靠近聚落，嚇得森林護管員前往勘查，該處農民也證實，幾日前曾目擊掛著頸圈的711，護管員隨即施放擾熊的雷震子，盼能達恫嚇效果，同時也提醒農民勿置放陷阱與廚餘，鼓勵申請電圍網。更驚人的是，12月21日時，就有熊跑到農莊的雞舍吃飼料、雞蛋，雞也不翼而飛。

昨（18日）林務局再次提起熊的後續消息，林務局透露，根據衛星發報器顯示，711大公熊多次在元旦假期出現農舍後方的竹林理，3日晚間才獲報有腳受傷的小熊在谷關台8線道路奔逃，同時段，711公熊則連續7日拜訪無人農舍，吃掉了兩包狗飼料、一袋玉米、一包米、冰箱中的蔬果、冷凍豬肉、一隻自己跑出來的雞，甚至還翻了電鍋。

透過照片可見到，農舍屋內一片狼藉，冰箱中的食物全被掃空，空無一物，其餘家具也可看出明顯外物侵入的蹤跡。據悉，林務局已協助聯繫遭入侵的農舍屋主，並協助修繕與賠償事宜。

(中時新聞網)