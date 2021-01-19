大陸海關近日公布的數據顯示，大陸2020年12月鋁進口量較11月增長40.5％，結束連續三個月下降勢頭，並使2020年全年進口量創下新紀錄。

路透報導，大陸作為全球最大的鋁生產國，通常不需要從海外進口，但由於需求從疫情中迅速復甦，導致上海鋁價高於倫敦鋁價，提供套利機會。

大陸海關數據顯示，套利情形在第四季關閉，但12月進口的未鍛軋鋁及鋁材為265,569噸，仍處於9月以來高點。數據高於11月的188,973噸及2020年同期的147.3噸。此外，2020年全年進口量為270萬噸，較2019年大增318.7％。

隨著大陸在7月和8月時，十餘年來首次成為淨進口國，2020年前11個月，包括原鋁和未鍛軋鋁合金在內的進口量，超過2009年創下的前次年度紀錄。

數據顯示，大陸2020年全年未鍛軋鋁及鋁材出口量降至486萬噸，為2017年以來的最低年出口量。

(工商 )